A Rocca di Caprileone l’unica statua ruotante della Madonna

E' la prima in Europa, collocata nel santuario della Madonna del Tindari

A Rocca di Capri Leone è stata inaugurata l’unica statua mariana ruotante presente in tutta Europa, collocata nel santuario della Madonna del Tindari.

La statua compirà una rotazione completa a 360 gradi, donando un abbraccio simbolico e spirituale a tutta la città. Un gesto che, oltre al suo valore devozionale, rappresenta un segno tangibile di unicità e di profondo legame tra la comunità e la propria identità religiosa.

Il progetto è stato possibile grazie alla generosità della ditta Bruno che ha donato il macchinario per la rotazione e alla dedizione dei volontari Nino Carcione e Franco Canciglia, ideatori e custodi instancabili del santuario. Un ringraziamento speciale va inoltre a padre Gaetano per il costante impegno pastorale.

“Questa iniziativa – sottolinea il sindaco Bernardette Grasso – è il frutto della collaborazione, della fede e dell’amore per la nostra comunità. La statua mariana ruotante è un unicum che rende Rocca di Capri Leone un punto di riferimento non solo religioso, ma anche culturale e identitario”.