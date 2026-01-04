Il Team Scaletta pronto a prendersi soddisfazioni. Maio: “Cambiata mentalità” VIDEO

Il club che milita in serie B di calcio a 5 femminile si gode un momento storico. Le parole del ds Maio, dell'allenatore Cernuto e delle calcettiste Cucinotta e Martino

MESSINA – Il Team Scaletta si gode un momento storico. Mai così in alto la formazione cara alla presidente Chiara Tafuri che si trova al quarto posto in campionato nel girone di Serie B, seconda serie nazionale, ed è ancora in corsa per la Coppa Italia, scorso anno la finale a quattro nazionale, obiettivo di cui la squadra cerca conferma anche quest’anno. Il parquet non mente, nelle prime nove giornate, a cavallo tra girone d’andata e quello di ritorno, le ragazze di coach Cernuto e della vice Segreto hanno conquistato quindici punti frutto di cinque vittorie e quattro sconfitte, curiosamente le prime quattro del girone D non hanno pareggiato ancora in campionato.

Per il Team Scaletta tra campionato e Coppa sono arrivate sei vittorie consecutive, un record per la società. Un altro record è stato fissato nella sesta giornata quando le biancazzurre, sul campo della Salernitana, hanno prevalso per sette a zero, vittoria più larga di sempre. Al momento la squadra è in piena corsa playoff e sono lontani i tempi in cui ci si affannava nella seconda metà della stagione per risalire la china dal fondo classifica.

Cosa è cambiato rispetto agli anni passati? Certamente c’è più consapevolezza della propria forza, una convinzione accresciuta grazie anche all’importante risultato raggiunto nella scorsa stagione in Coppa Italia. In più da quest’anno a gestire il mercato, ma sarebbe riduttivo pensare che in società si occupi solo di quello, c’è la figura di Maurizio Maio esperto direttore sportivo che sta molto a contatto con la squadra e ha aggiunto quel “qualcosina”, dice lui, ad un gruppo già valido che in realtà aveva solo bisogno di uno switch a livello mentale.

Capitan Pensabene e compagne torneranno in campo in campionato l’11 gennaio per la prima giornata di ritorno e decima in generale in casa del Pisticci. La squadra sta svolgendo un richiamo di preparazione e cerca di fare i conti con acciacchi e calciatrici infortunate. Gli allenamenti si svolgono al PalaMili mentre le partite vengono giocate al PalaLaganà di Montepiselli. Per l’ultimo turno di Coppa Italia, prima dell’eventuale nuova fase nazionale, ci sarà da superare la Gallinese Woman, il 18 gennaio sfida in casa, seguirà la trasferta oltre lo Stretto a metà febbraio per decidere chi passerà il turno. Le “cugine” reggine non stanno brillando in campionato ma non sono una squadra da sottovalutare.

Le dichiarazioni dei protagonisti a metà stagione

Maurizio Maio, direttore sportivo del Team Scaletta: “Il Team Scaletta aveva già una bella rosa e un bello staff. Il mio arrivo ha aggiunto qualcosina e ci ha portato a realizzare qualcosa di bello fin qui. Ho portato qui a Messina Laura Martino in porta, ha la fortuna di avere una compagna di reparto come Arrigo che la aiuta, e anche Antonella Manti è una giocatrice che ti dà qualcosina in più. Ma ripeto per quello che ho trovato mancava solo la mentalità di non pensare solo alla salvezza e finalmente le ragazze se lo sono messo in testa. Questa squadra scorso anno ha fatto final four di Coppa Italia, non sarà facile riconfermarsi ma dobbiamo. Poi in campionato siamo lì e possiamo fare i playoff”.

A sinistra il ds Maio che parla con la presidente Tafuri

Ivana Cernuto, coach Team Scaletta: “Stiamo lavorando bene da inizio campionato e ora raccogliamo quanto seminato. Siamo tranquilli ed è tutto nelle normalità, facciamo i risultati, nulla di straordinario. Io ho sempre detto che non era un gruppo da salvezza all’ultima giornata, per diversi motivi l’obiettivo si riduceva a quello ma io credevo in questo gruppo che aveva del potenziale mai espresso a pieno. La politica deve restare quella dei piccoli passi, ora è riduttivo pensare alla salvezza ma vogliamo continuare a ben figurare”.

Pepi Cucinotta, pivot e preparatore atletico: “Il lavoro quest’anno ci sta ripagando, ci stiamo impegnando di più e dopo la sofferenza dello scorso anno siamo ripartite con una testa diversa e una marcia in più. Siamo in corsa su tutti i fronti, quarto posto in campionato mai raggiunto dalla società. In Coppa ci vogliamo riconfermare mandando il messaggio che lo scorso anno non è stato un caso. Quest’anno si doppio ruolo per me, da preparatore atletico le compagne mi chiedono allenamenti più leggeri, ma è più per scherzo”.

Laura Martino, portiere Team Scaletta: “Prima esperienza qui, il gruppo mi ha accolto bene e c’è un bel clima nello spogliatoio. Con il mister mi trovo bene, mi piace come lavora e accetto le scelte. Io sono un portiere che gioca anche con i piedi abbastanza bene, credo sia un valore aggiunto. Tra le parate fatte fin qui quelle che preferisco sono quelle importanti e non per forza belle esteticamente. Se tra i pali non devo intervenire? Meglio significa che le mie compagne hanno fatto tutto bene”.