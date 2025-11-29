 A S. Agata "andare in farmacia è un percorso ad ostacoli"

Segnalazione WhatsApp

sabato 29 Novembre 2025 - 12:24

Capita troppo spesso a Messina che qualcuno pensi di utilizzare gli spazi pubblici a suo piacimento

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Accanto ad una nota farmacia di S. Agata tutti i giorni bisogna fare lo slalom per passare. Un disabile in carrozzina deve scendere sulla strada dove ci sono i carrellati per i rifiuti e spesso altri contenitori. Sarebbe necessario un intervento per facilitare l’andata in farmacia”.

La brutta impressione che si ricava dalle foto che ci sono state inviate e che a Messina capita troppo spesso che qualcuno si senta libero di utilizzare gli spazi pubblici a suo piacimento.

