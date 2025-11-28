 Marciapiede di viale Regina Elena: "Spazzamento questo sconosciuto"

Segnalazione WhatsApp

venerdì 28 Novembre 2025 - 18:39

Un vasto tratto di marciapiede nei pressi della rotatoria di viale Regina Elena pieno di rifiuti e spazzatura

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Condizioni del marciapiede viale Regina Elena subito dopo aver superato la rotatoria dell’Annunziata, da terzo mondo! Questo denota che non esiste lo spazzamento neanche si sa cosa sia a Messina! Tranne in centro! Quel marciapiede è così da mesi! Fino alla clinica Cappellani, uno schifo!”

In effetti le immagini che ci sono state inviate parlano abbastanza chiaro. Rifiuti di vario e genere e sporcizia la fanno da padroni nel tratto di marciapiede evidenziato da una nostra lettrice. Speriamo in un tempestivo intervento di Messina Servizi.

