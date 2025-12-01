 Palina Atm con Codice Qr non funzionante

Segnalazione WhatsApp

lunedì 01 Dicembre 2025 - 09:28

La segnalazione di un cittadino a Messina

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La forza delle segnalazioni sul web… Prima a luglio e poi ad agosto, verbalmente e poi con email, ho comunicato che la palina della fermata 2850 in località Serri non funzionava. A inizio dicembre non funziona ancora! E allora, considerato che Atm ha installato la segnaletica della fermata di via Archimede con tanto di palina, dopo la segnalazione su Tempostretto, provo anche questa modalità. La palina non dà informazioni. Limmagine è sempre bianca”.

