Droghe, prostituzione, alcol e gioco tra i giovani, il Garante: “Serve prevenzione”

Parla padre Amante dopo le polemiche: "L'unico nostro deve essere la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza".

MESSINA – A distanza di 48 ore dalla seduta della quarta commissione consiliare in cui sono stati affrontati i temi del disagio giovanile e della dispersione scolastica, culminata con un duro scontro, a parlare è Giovanni Amante. Il garante per l’Infanzia in una nota ha spiegato che durante la seduta sono state analizzate diverse tematiche e che “è necessario fare prevenzione su alcuni temi”. Questi sono “droghe, alcolismo, gioco d’azzardo, sicurezza stradale, prostituzione, violenza”.

Il garante ha ricordato come “l’unico scopo” debba essere “la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza”. Poi ha ringraziato padre Nino Basile, direttore della Caritas diocesana, e l’ex garante Angelo Fabio Costantino, per “le appassionate relazioni e per gli spunti di riflessione che ci hanno offerto”. Infine ha spiegato di aver inoltrato ai consiglieri un’intervista del procuratore Pagano di un mese fa, sull’attività svolta finora. E ha annunciato la “Giornata della Famiglia”, prevista il 15 dicembre in occasione delle feste di Natale, dedicata ai figli dei detenuti, che saranno “riuniti ai genitori”.