“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO

martedì 02 Dicembre 2025 - 13:00

La mattina accoglie 25 bambini della fascia 0-3, nel pomeriggio è aperto alla città

REDAZIONALE – Un nuovo servizio integrativo all’infanzia nel cuore della città. La “Casa delle emozioni” è l’ultimo spazio aperto da Messina Social City. La mattina accoglie 25 bambini della fascia d’età 0-3 anni e nel pomeriggio è aperto alla città.

Il nuovo spazio si trova in via San Giovanni Bosco, a pochi passi dalla scuola San Domenico Savio. L’immobile di proprietà della Curia è stato arredato e curato in ogni suo dettaglio da Messina Social City.

“Allena e manifesta le tue emozioni”

Tutto è stato pensato per allenare o manifestare le proprie emozioni. In una zona sono stati posizionati attrezzi sportivi in miniatura e in un’altra un palco con un teatrino. La presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, racconta i servizi offerti all’interno della “Casa delle emozioni”.

