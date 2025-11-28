Discarica di rifiuti alla spalle di via Martino

Sembra che non esistano strumenti efficaci per contenere l'azione degli incivili, diffusi in tutta la città senza distinzione di centro e periferia
Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Una discarica di rifiuti nel centro di Messina alle spalle della centralissima via Antonio Martino. Per non farci mancare niente, c’è anche una macchina parcheggiata sul marciapiede.”
L’assedio degli incivili continua e sembra che non esistano strumenti adeguati per contenerne l’azione, diffusa su tutto il territorio cittadino.