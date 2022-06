A Salina visite mediche gratuite con il "Villaggio della salute"

Visite mediche, informazione e prevenzione al centro dell'iniziativa dell'Asp che coinvolge l'isola di Salina. L'appuntamento in occasione del Mare Festival

SALINA – Nuovo appuntamento con il “Villaggio della salute“. L’iniziativa, lanciata dall’Asp di Messina, mira a prevenire le malattie tumorali ma anche ad informare e ad offrire visite specialistiche gratuite come pap-test e dermatoscopie, counseling per le malattie sessualmente trasmesse, visite cardiologiche, diabetologiche con controllo della glicemia, esami clinici per markers epatite B e C, HIV, PSA, glicemia e quadro lipidico.

Tutti gli appuntamenti

L’evento si svolgerà in occasione del Salina Mare Festival, che quest’anno avrà come tema principale quello della salute, dal 23 al 25 giugno. Le visite mediche si svolgeranno dalle 16.30 alle 19.00 nella piazza Immacolata di Malfa.

Attenzione anche ai più piccoli con stand informativi dedicati al sovrappeso infantile e alla prevenzione del soffocamento in età pediatrica. Previsto anche un incontro pratico presso la sala congressi di Malfa, alle 11.00 di sabato 23 giugno. Sarà inoltre distribuito del materiale informativo dedicato all’attività del medico Marco Squicciarini, esperto nelle tecniche di disostruzione pediatrica e nelle manovre di rianimazione.