A Taormina la danza di “Interference” senza barriere tra artisti e spettatori

Giovedì 24 settembre al teatro antico con la produzione di DT Junior Ballet. Il pubblico sarà a stretto contatto con i danzatori

TAORMINA – Non più soltanto spettatori, ma parte integrante di ciò che accade in scena. Giovedì 24 settembre alle 21.00 al Teatro Antico di Taormina arriva “Interference”, progetto di DT Junior Ballet inserito nel cartellone del Festival Internazionale Taormina Arte 2026, diretto da Simona Celi, con le coreografie di Alessandra Scalambrino e le musiche dal vivo di e con Puccio Castrogiovanni.

In scena i danzatori Desy Falletta, Rachele Masciocchi, Giuseppe Scroppo e Alessandro Bonacina, protagonisti di un progetto creato ad hoc affinché chi guarda diventi parte integrante dello spettacolo.

È proprio il rapporto con il pubblico il cuore di Interference. Viene abbattuta ogni barriera con la scena: gli spettatori siedono a diretto contatto con i performer, diventando testimoni ravvicinati di un’esperienza intima e immersiva. La distanza tradizionale tra chi danza e chi osserva lascia così spazio a una relazione nella quale presenza, corpo e vicinanza diventano elementi della stessa azione scenica.

“Interference non è una coreografia da osservare, ma una vibrazione da accogliere. Un invito a scoprire come il corpo, privato della parola, sappia farsi testimonianza nuda. Un incontro ravvicinato in cui il silenzio si fa denso e la vicinanza toglie il fiato, basato su un presupposto: senza la presenza dello spettatore, quel corpo non ha nulla da dire. A dialogare con i danzatori è la partitura sonora originale di Puccio Castrogiovanni, eseguita dal vivo, che accompagna in tempo reale la tensione della performance, amplificando il battito e la vulnerabilità dello spazio condiviso. Con questo progetto Taormina Arte torna a proporre spettacoli originali nei quali lo spettatore è chiamato a essere protagonista, superando la semplice fruizione dello spettacolo. Il Teatro Antico diventa così parte dell’esperienza e luogo di una relazione diretta tra artista e pubblico”, viene evidenziato in una nota.

Una scelta che si inserisce nella linea portata avanti dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e che il commissario straordinario, Bernardo Campo, spiega così: “Con Interference proseguiamo il percorso che abbiamo scelto per Taormina Arte: costruire una programmazione multidisciplinare che valorizzi il Teatro Antico attraverso progetti culturali pensati per creare un rapporto autentico con il pubblico. In questo caso è la danza a cambiare prospettiva: si annulla la distanza tra spettatore e performer e il pubblico entra nell’esperienza stessa dello spettacolo. È questa la direzione che vogliamo continuare a seguire, facendo del Teatro Antico non semplicemente il luogo che ospita gli eventi, ma uno spazio vivo di partecipazione e cultura, che questa Istituzione ha scelto di porre al centro della propria programmazione”.

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