Da Bucarest a Mistretta per un concerto di Albano, il viaggio della fan Livia

Dalla Romania per visitare un posto diverso dalle grandi piazze

Una storia che sembra la trama di una favola dell’era digitale ma alimentata da un sentimento umano e genuino. Una fan di Albano ha percorso ben 2.800 chilometri dalla Romania alla Sicilia, solo per assistere al concerto di Mistretta. A fare emergere l’incredibile viaggio è stata una mail arrivata a Michele Isgrò, dopo la pubblicazione di una sua foto editoriale scattata per la nota agenzia mondiale di fotogiornalismo, Alamy Live News, e ripresa da alcuni giornali baltici.

La fan protagonista si chiama Livia Stoica, residente a Bucarest, che mossa da un amore viscerale per la voce di Albano, ha attraversato mezza Europa. Nei giorni successivi al concerto, Livia ha iniziato a cercare contenuti sull’evento e, attraverso il credit di una foto, è risalita a Michele Isgrò, decidendo di contattarlo nella speranza di trovare altre immagini della serata. Quell’interazione inaspettata ha acceso la curiosità di Michele, che ha approfondito i retroscena di quel viaggio inconsueto attraverso il vivo racconto di Livia.

“Da sempre sono innamorata della voce di Albano” racconta Livia “andando avanti con gli anni mi sono resa conto che il tempo passa veloce e, quando le circostanze lo permettono, non bisogna rimandare i momenti e i desideri. Curiosando sul sito del cantante, ho scoperto la prima data utile: si sarebbe esibito a Mistretta, ma non sapevo dove fosse. Ho cercato il paese sul web ed ho visto che si trovava in cima a una montagna in Sicilia: troppo lontano, troppo difficile, sul momento mi ero rassegnata a dover rinunciare. Poi, incoraggiata da mio fratello che si è offerto di accompagnarmi, e affascinata dall’idea di vederlo cantare in un borgo così caratteristico e completamente diverso dalle grandi piazze dove altre sei volte l’avevo seguito, mi sono decisa ad affrontare il viaggio, tutt’altro che semplice”.

“In totale ho viaggiato in aereo, ho preso tre treni e due autobus: da Bucarest a Catania, poi in treno fino a Messina, un altro treno fino a Santo Stefano di Camastra, e da lì un autobus fino a Mistretta. Una vera avventura, ma una fatica ampiamente ripagata, non solo dalla musica, ma dalla scoperta di un paese meraviglioso e pittoresco, del quale fino ad allora non sapevo assolutamente nulla, con persone calorose e accoglienti che ovviamente non sapevano del mio lungo viaggio solo per il concerto. Il giorno dopo sono ripartita subito per Bucarest, ma una volta a casa ho iniziato a cercare foto dell’evento sperando che qualcuno mi avesse notato sotto il palco con il grande cartello: ‘Da Bucarest con amore per Al Bano’. Ho impiegato dieci giorni cercando tra hashtag e tag, fino a quando una foto mi ha indirizzato a Michele Isgrò. Inizialmente ero trattenuta dal contattarlo, poi ho trovato il coraggio ed è stato gentilissimo ad inviarmi le foto del concerto. Da quello scambio di mail è nato un ponte inatteso che mi ha dato anche la possibilità di raccontare il mio viaggio”.

A causa della grande folla in Piazza San Felice a Mistretta, quella sera Livia non è riuscita ad avvicinarsi ad Albano (la foto è di un altro concerto), ma custodisce gelosamente i ricordi e gli scatti degli anni passati in altri concerti della tournée europea, portando nel cuore il battito di una Sicilia che, tra una nota, uno scatto e un sorriso, sa accogliere i sogni di chi attraversa qualsiasi sfida per inseguirli.