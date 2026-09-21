 MoveMe, lunghe code al Cavallotti per il debutto dei nuovi abbonamenti Atm

MoveMe, lunghe code al Cavallotti per il debutto dei nuovi abbonamenti Atm

Redazione

MoveMe, lunghe code al Cavallotti per il debutto dei nuovi abbonamenti Atm

lunedì 21 Settembre 2026 - 10:50

Partenza in salita per i nuovi titoli di viaggio dell'Azienda trasporti

La piattaforma online è attiva dalla mezzanotte, ma per molti cittadini il clic non basta. Stamattina il capolinea del Cavallotti si è svegliato sotto il segno delle lunghe file e dei disagi, con decine di utenti in attesa di sbrigare le pratiche per gli abbonamenti di trasporto. A peggiorare la situazione ha contribuito il guasto alla Tvm, la biglietteria automatica rimasta fuori uso proprio nelle ore calde della partenza.

Il via tra file e attese

Le porte della biglietteria e gli sportelli fisici sono diventati la meta inevitabile per chi ha preferito o dovuto affidarsi all’assistenza in presenza. Nonostante la campagna per i titoli di viaggio sia decollata online già dalle prime ore della notte, la risposta dell’utenza si è tradotta in code vistose lungo le banchine del Cavallotti, documentate dagli scatti raccolti sul posto.

Il nodo dei disservizi tecnologici

La frustrazione di chi era in fila è aumentata a causa del malfunzionamento della macchina automatica, un supporto che avrebbe dovuto alleggerire il carico di lavoro degli sportelli e velocizzare i passaggi per i cittadini. L’assenza di un’alternativa digitale immediata per chi ha riscontrato problemi informatici ha costretto gli utenti a una lunga attesa.

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