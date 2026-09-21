La Basket School Messina si presenta all’Agorà dello Stretto, Donia: “Obiettivo playoff” VIDEO

Una serata tra tifosi, amici, sponsor e istituzioni. Coach Sidoti afferma sul nuovo gruppo: "Sono già affiatati ma aspettiamo tra sette giorni la prima di campionato"

MESSINA – Una serata ad una settimana dall’esordio in campionato per la Basket School Messina che ha presentato il roster che affronterà il prossimo campionato di Serie B Interregionale al PalaTracuzzi, per questa settimana ancora possibile abbonarsi. I dirigenti della società giallorossa hanno avuto modo di presentare squadra e staff tecnico ma soprattutto di ringraziare gli sponsor tra tutti La Via Lattea Euronics title e main sponsor, Atm società di trasporti peloritana contribuirà supportando la squadra nelle trasferte e tanti altri. Sul palco prima dei giocatori i dirigenti hanno accolto anche l’assessore Stello Vadalà, con la delega alle politiche sportive, e la presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Sicilia Cristina Correnti.

Donia, il direttore generale

Bruno Donia, uno dei dirigenti storici della Basket School Messina commenta la scelta del luogo della presentazione: “È un posto bellissimo ritrovato per la città e c’è un campo di pallacanestro fruitissimo a tutte le ore, segno che in città è uno sport molto amato”.

Sugli obiettivi e la nuova stagione dice: “Ci auguriamo che la stagione sportiva possa essere avvincente come le ultime, gli obiettivi è qualificarci ai playoff, lo abbiamo fatto nelle ultime tre stagioni e dobbiamo riprovarci. Troveremo le squadre campane e non pugliesi, credo sarà più equilibrato ma c’è curiosità. Abbiamo una squadra giovane e di talento, li vediamo bene insieme e siamo contenti del gruppo. Coach Sidoti non è mai stato messo in discussione, è il nostro punto di riferimento che trae il 110% dagli organici”.

Infine sul pubblico, il PalaTracuzzi e gli abbonamenti: “Grande fortino il PalaTracuzzi e speriamo lo resti. Abbiamo sempre riempito la tribuna vicina al campo, abbiamo l’altra aperta quando ci sono i derby con la tifoseria ospite e speriamo si riempia pure. Sono convinto il pubblico crescerà ancora, lo abbiamo visto che chi viene a vedere una partita poi si innamora e torna. Vogliamo aumentare i numeri degli abbonamenti”.

Sidoti, l’allenatore

L’allenatore Pippo Sidoti: “Sembra un gruppo già affiatato, lavoriamo anche per quello e mi sembra un gruppo interessante che può fare grandi cose, però dobbiamo aspettare sette giorni per vedere di che pasta siamo fatti. Due uscite, nel torneo amichevole di Milazzo, ma contano poco le partite di campionato sono altra storia. Il nostro girone è molto livellato, ci saranno 4 o 5 squadre che lottano e poi le altre, compreso noi, che proveremo a dare fastidio. In questi anni abbiamo seminato bene, portato entusiasmo e la tifoseria è sempre più calorosa. Anche quest’anno avremo il pubblico delle grandi occasioni. Questa squadra riuscirà a farli divertire”.

Il playmaker Salvatore Maiorana

Il giovane mamertino dopo la stagione alla Svincolati Milazzo giocherà in riva allo Stretto: “Un’emozione grandissima rappresentare la città di Messina, contento di far parte di questa squadra che sono sicuro potremo toglierci soddisfazioni personali ma anche di squadra che sono le più importanti. Ci affidiamo totalmente a coach Sidoti che è un maestro e siamo consci di ciò che possiamo fare e siamo contenti di trovarci bene insieme a lui. Quando ho giocato al PalaTracuzzi da avversario il pubblico era il sesto uomo in campo, ci auguriamo possa ripetersi e aspettiamo tanti spettatori che vengano a sostenerci. Io sono un giocatore che vive di esplosività e velocità, sono le mie migliori armi ma sotto molti aspetti di playmaking devo migliorare, sono fiducioso e sono convinto che grazie a coach Sidoti migliorerò”.