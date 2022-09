A Taormina le bambine incontrano le nonne, nasce il laboratorio creativo di ricamo - Tempostretto

Iniziativa dell'Ufficio Servizi sociali del Comune

TAORMINA – Le bambine incontrano le nonne. La singolare iniziativa, ideata dall’Amministrazione comunale di Taormina, si concretizzerà presto grazie ad un laboratorio creativo di ricamo e cucito. A attendere le bambine ci sarà nonna Concettina insieme ad altre nonnine. I locali sono stati già individuati e sono quelli del Centro ricreativo della Terza età, sul centrale Corso Umberto. “É bello se le generazioni si incontrano – spiegano gli amministratori – per condividere, per insegnare qualcosa che si sa fare, per educare al rispetto dei meno giovani e ai valori della nostra tradizione”. Le iscrizioni si possono effettuare presso l’Ufficio servizi sociali.