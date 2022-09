A Torregrotta l’anno scolastico inizia con i Queen e Dante Alighieri

Inizio d’anno scolastico all’insegna del buonumore e della cultura, presso la scuola secondaria “Dante Alighieri” di Torregrotta

TORREGROTTA – Un accoglienza festosa e calorosa per i nuovi studenti della scuola secondaria “Dante Alighieri” di Torregrotta, che apre il nuovo anno scolastico all’insegna della musica e dell’allegria.

Ad aprire l’anno accademico sono stati gli studenti delle seconde e delle terze, che guidati dalla docente Rosita Lembo hanno proposto alcuni tra i più famosi pezzi dei Queen e dei Guns N’Roses.

Non solo musica, tuttavia, ma anche ospiti fuori dal comune con i docenti Giuseppe Vergati e Barbara Oteri nei panni di Dante Alighieri e Beatrice per un poetico augurio di buon anno a tutti i bambini presenti: «Imparate le lingue straniere ma padroneggiate l’ Italiano, rivolgete la vostra attenzione al mondo, amate e rispettate tutti i popoli ma non lasciatevi sfuggire i valori e le tradizioni del nostro bel Paese, il suo patrimonio storico-culturale-linguistico».

Al sommo poeta, poi, si sono affiancati anche gli iconici personaggi del mondo delle fiabe, rappresentati grazie al lavoro delle insegnanti Gisella Ardizzone e Maria Rosaria Panarello. Madrina dell’evento invece è stata la docente Anna Fareri, ormai in pensione ma legatissima all’istituto scolastico torrese.