A18, 4 feriti nell’incidente in galleria. Automobilisti rimasti in trappola per ore

Coinvolti due mezzi, sull'utilitaria una intera famiglia. Dopo lunghe code da Fiumefreddo in poi, la situazione si è sbloccata solo nel pomeriggio

C’è almeno un ferito in condizioni critiche e altre 3 persone trasportate in ospedale nell’incidente avvenuto stamane intorno alle 11 sull’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione di Messina. All’interno della galleria precedente lo svincolo di Taormina due mezzi hanno impattato violentemente. Coinvolto un van e una utilitaria con una intera famiglia a bordo.

Sul posto la Polizia stradale, diverse ambulanze e l’elisoccorso, che ha riscontrato difficoltà per atterrare in un luogo idoneo il più vicino possibile al punto dell’incidente. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per aiutare i soccorsi e mettere in sicurezza della galleria. All’interno e in tutta la carreggiata si è formata preso una lunga fila e in poco tempo il traffico è stato paralizzato, auto in coda da poco dopo Fiumefreddo. La situazione si è sbloccata soltanto nel pomeriggio

La Polstrada aveva disposto l’uscita obbligatoria a Giardini Naxos per i mezzi che viaggiano in direzione di Messina ma il traffico era già paralizzato ed erano già moltissimi in viaggiatori rimasti imbottigliati sotto il sole cocente.