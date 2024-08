A18, grave incidente in galleria a Taormina, uscita obbligatoria a Giardini Naxos

Ancora da chiarire la dinamica ma ci sarebbero feriti in condizioni critiche. Lunghe code e automobilisti in trappola sotto il sole cocente

E’ ancora da definire il bilancio dell’incidente avvenuto circa un’ora fa sull’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione di Messina, nella galleria precedente all’uscita di Taormina. Sul posto la Polizia stradale della sezione di Giardini Naxos e gli uomini dei soccorsi. Ci sarebbero feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.

Per consentire le operazioni e sgomberare la carreggiata l’autostrada è chiusa e per chi viaggia verso Messina c’è l’uscita obbligatoria a Giardini Naxos. In carreggiata e all’ingresso della galleria si sono però già formate lunghe file e tantissimi automobilisti sono intrappolati sotto il sole cocente.