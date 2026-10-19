A18, Incidente in autostrada tra Roccalumera e Taormina

L'episodio è avvenuto stamattina nella galleria Parrino. In più code verso Catania
MESSINA – Un incidente autonomo stamattina sulla A18. Un automobilista ha perso il controllo della propria macchina nella galleria Parrino, nel tratto in autostrada tra Roccalumera e Taormina, direzione Catania.
Non ci sono feriti ed è intervenuta la polizia stradale di Giardini Naxos.
Code verso Catania sulla A18
Nel frattempo, il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, segnala code e rallentamenti sempre sulla A18, direzione Catania, tra Acireale e San Gregori.