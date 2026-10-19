 A18, Incidente in autostrada tra Roccalumera e Taormina

A18, Incidente in autostrada tra Roccalumera e Taormina

Redazione

A18, Incidente in autostrada tra Roccalumera e Taormina

lunedì 19 Ottobre 2026 - 08:20

L'episodio è avvenuto stamattina nella galleria Parrino. In più code verso Catania

MESSINA – Un incidente autonomo stamattina sulla A18. Un automobilista ha perso il controllo della propria macchina nella galleria Parrino, nel tratto in autostrada tra Roccalumera e Taormina, direzione Catania.

Non ci sono feriti ed è intervenuta la polizia stradale di Giardini Naxos.

Code verso Catania sulla A18

Nel frattempo, il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, segnala code e rallentamenti sempre sulla A18, direzione Catania, tra Acireale e San Gregori.

Incidente in autostrada sulla A18
Incidente in autostrada sulla A18

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