A18, non c’è la viabilità alternativa: stop alla chiusura tra Tremestieri e Roccalumera

La decisione assunta in Prefettura dopo i danni alla passerella sul torrente Nisi

MESSINA – Il Comitato Operativo per la Viabilità, riunitosi questa mattina in Prefettura, ha deciso di rinviare la prevista chiusura notturna dell’autostrada A18 Messina – Catania, da Tremestieri a Roccalumera. Il dietro front si è reso necessario dopo l’istituzione del restringimento di carreggiata sulla passerella provvisoria del torrente Nisi, tra Nizza e Alì Terme, danneggiata dalla piena dello stesso corso d’acqua. Proprio da lì sarebbero dovuti transitare i mezzi in occasione della chiusura del tratto autostradale. Senza viabilità alternativa si è deciso di rinviare gli interventi sulla A18. La chiusura del tratto in questione si era resa necessaria per consentire il posizionamento di sensori nella galleria Piano Cutiri allo scopo di monitorare il passaggio della “talpa” che dovrà scavare una galleria nell’ambito dei lavori per il raddoppio ferroviario.

I lavori sulla passerella del torrente Nisi

Nel corso della riunione, Anas ha illustrato modalità di intervento e i tempi di riattivazione della passerella sul torrente Nisi, evidenziando come siano già in atto le operazioni di ripristino anche con il supporto dei “mezzi movimento terra” del Consorzio per il raddoppio ferroviario. I tempi sono stati stimati in 15 giorni circa, con l’auspicio di ridurli ulteriormente. Intanto, sulla passerella è stato collocato un impianto semaforico per garantire comunque la circolazione a senso unico alternato e, per motivi di sicurezza, è stata disposta la limitazione ai mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate.

La chiusura notturna della A18 è dunque sospesa. La Prefettura di Messina sottolinea che continuerà a seguire attentamente l’evolversi della situazione, con riserva di convocare un prossimo Comitato Operativo Viabilità al termine delle operazioni di ripristino della passerella. In quell’occasione saranno fissate le nuove date per la chiusura, inizialmente previste per i giorni 15 e 16 e 22 e 23 febbraio.