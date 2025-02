A18 fra Tremestieri e Roccalumera, due weekend di parziale chiusura

Ecco gli orari e i giorni stabiliti dopo l'incontro in prefettura in vista dei lavori. Il timore di Lombardo: "In caso di deformazioni chiude l'autostrada"

MESSINA – Stamattina riunione in prefettura del Cov, Comitato operativo viabilità. Il tutto in funzione della chiusura notturna dell’autostrada A18 Messina-Catania fra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera. Ecco le date: 15 e 16 febbraio e 22 e 23 febbraio, con chiusura dalle 22 alle 6 del mattino. Sono lavori per il raddoppio ferroviario, con la pulizia e scansione del tunnel e il posizionamento dei sensori nella galleria “Piano Cutiri”. L’uscita obbligatoria in entrambi i sensi di marcia è a Roccalumera per i mezzi diretti a Messina e a Tremestieri per i veicoli diretti a Catania.

Il timore di Lombardo: “In caso di deformazioni chiude l’autostrada”

Tra gli elementi più importanti il passaggio della talpa, che dovrà scavare la galleria Scaletta per il raddoppio ferroviario del tratto Giampilieri-Fiumefreddo. E si prevede il sottoattraversamento in corrispondenza delle due canne del tunnel “Piano Cutiri”. Da parte sua, il sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo, aveva chiesto di posticipare l’intervento. Il deputato regionale di Sud chiama Nord, qui nelle vesti di primo cittadino, ha evidenziato le “criticità già presenti” e chiesto delucidazioni sui tempi d’apertura della canna a valle della galleria. Questo il timore del sindaco di Roccalumera: “In caso di deformazioni chiuderebbe l’autostrada. Per questo motivo, avevo chiesto il rinvio dei lavori a quando le due canne delle gallerie saranno pienamente percorribili”.

Lombardo ha pure chiesto un report del passaggio dei mezzi che transitano abitualmente sull’A18, nei giorni di sabato e domenica, per verificare le ricadute sulla viabilità dei Comuni interessati. E su questo ci sarà un altro tavolo tecnico.

All’incontro erano presenti pure i sindaci di lì Terme, Itala, Nizza di Sicilia e Scaletta.