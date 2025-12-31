 A20 e A18, aumento dei pedaggi dal primo gennaio

A20 e A18, aumento dei pedaggi dal primo gennaio

Costerà di più viaggiare su tutte le autostrade italiane. La comunicazione del Cas per la Messina-Catania e Messina-Palermo

La novità è nazionale, con effetti su tutto il territorio. E ora il Cas lo comunica: “Dal primo gennaio i pedaggi di A20 e A18 subiranno una variazione pari a + 1,5%, a seguito di provvedimento del ministero delle Infrastrutture. La misura riguarda tutta la rete autostradale italiana”.

Costerà di più viaggiare, insomma, su tutte le autostrade italiane. La comunicazione del Cas riguarda le autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo. E non mancheranno le polemiche.

Salvini si difende attaccando la Corte costituzionale

Da parte sua il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, attaccato dalle opposizioni, ha criticato la Corte costituzionale per una recente sentenza: “La Consulta ha vanificato lo sforzo del ministro e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi Pef regolatori” (fonte Ansa). 

L’aumento è legato all’adeguamento tariffario all’inflazione, stabilito dall’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), dopo la decisione della Corte. E riguarda le società concessionarie per cui sono in corso i nuovi Piani economico-finanziari (Pef). 

