A20, il tratto Brolo – Patti sarà riaperto ai mezzi pesanti con senso unico per fasce orarie

Attesa l'ordinanza del Cas, che dovrebbe entrare in vigore da lunedì

Dopo le polemiche e le proteste, sulla A20 Messina-Palermo è stata stabilita la riapertura del tratto Brolo – Patti ai mezzi pesanti dalle 22.30 alle 8 in direzione Messina e dalle 13.30 alle 22 in direzione Palermo. Lo ha deciso questa mattina in Prefettura il Comitato operativo per la viabilità. Adesso è attesa l’ordinanza del Cas che definirà tutti gli accorgimenti tecnici e le disposizioni viarie.

La chiusura ai tir era stata disposta per consentire i lavori di messa in sicurezza della galleria Calavà, dopo l’incendio di una bisarca lo scorso 5 settembre che aveva danneggiato la struttura.