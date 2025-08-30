A20 Messina-Palermo, chiusura per lo svincolo di Barcellona per lavori

Manutenzione e ripristino della pavimentazione alla base della decisione del Cas: giorni e orari

Il Cas ha comunicato la chiusura dello svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto, lungo la A20 Messina-Palermo, nei primi giorni di settembre. Nel dettaglio sarà chiuso lo svincolo in uscita in entrambi i sensi di marcia dalle 5 dell’1 settembre fino alle 24 di mercoledì 3. Nello stesso giorno, dalle 5, e fino alle 24 del 5 settembre, sarà chiuso invece lo svincolo in entrata in entrambi i sensi di marcia.

La chiusura è necessaria a causa di lavori di manutenzione in programma sullo svincolo e del ripristino della pavimentazione che coinvolgerà anche gli svincoli di Rometta, Milazzo e Patti.