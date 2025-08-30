 A20 Messina-Palermo, chiusura per lo svincolo di Barcellona per lavori

A20 Messina-Palermo, chiusura per lo svincolo di Barcellona per lavori

Redazione

A20 Messina-Palermo, chiusura per lo svincolo di Barcellona per lavori

sabato 30 Agosto 2025 - 08:30

Manutenzione e ripristino della pavimentazione alla base della decisione del Cas: giorni e orari

Il Cas ha comunicato la chiusura dello svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto, lungo la A20 Messina-Palermo, nei primi giorni di settembre. Nel dettaglio sarà chiuso lo svincolo in uscita in entrambi i sensi di marcia dalle 5 dell’1 settembre fino alle 24 di mercoledì 3. Nello stesso giorno, dalle 5, e fino alle 24 del 5 settembre, sarà chiuso invece lo svincolo in entrata in entrambi i sensi di marcia.

La chiusura è necessaria a causa di lavori di manutenzione in programma sullo svincolo e del ripristino della pavimentazione che coinvolgerà anche gli svincoli di Rometta, Milazzo e Patti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Schifani “Stimo Tardino, con Salvini non è successo nulla”. E su una eventuale ricandidatura: “Il mio lavoro ha bisogno di continuità”
Cani randagi a Gazzi, si cerca il capobranco tra Case Gescal e Maregrosso
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED