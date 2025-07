A20 Messina-Palermo, chiusure per lavori notturni nelle gallerie

Ecco gli orari e i giorni con le indicazioni del Cas, Consorzio autostrade siciliane

Lavori di manutenzione nelle gallerie dell’autostrada A20 Messina-Palermo, in una tratta da Villafranca a Buonfornello. Il Cas, Consorzio autostrade siciliane comunica che sarà disposta la chiusura temporanea al traffico di un tratto della carreggiata in direzione Messina. Dalle 22 alle 6, nelle notti fino al 18 luglio, è prevista la chiusura ai veicoli del tratto tra lo svincolo di Messina Centro e quello di Boccetta della Tangenziale, in direzione Palermo. E con uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Centro e rientro allo svincolo di Boccetta per i mezzi che transitano in direzione Palermo.

Inoltre, nelle notti tra lunedì 7 luglio e mercoledì 9 luglio, dalle 22 alle 6, ci sarà divieto di passare nel tratto compreso tra gli svincoli di Milazzo e Rometta. I veicoli diretti verso Messina dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Milazzo e rientrare in autostrada allo svincolo di Rometta, in base al percorso alternativo segnalato. Sempre dal 7 al 9 luglio, dalle 22 alle sei, rimarrà chiusa la rampa d’ingresso dello svincolo di Milazzo per i mezzi in direzione Messina.