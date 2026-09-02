 Abbandona rifiuti in strada, ora dovrà pagare la bonifica dell'area

Abbandona rifiuti in strada, ora dovrà pagare la bonifica dell’area

Alessandra Serio

Abbandona rifiuti in strada, ora dovrà pagare la bonifica dell’area

mercoledì 02 Settembre 2026 - 17:45

31enne scoperto e denunciato dalla Polizia locale di Saponara dopo la denuncia del consigliere Tricomi

Un cittadino italiano di 31 anni è stato denunciato quest’oggi dalla Polizia locale di Saponara per abbandono di rifiuti non pericolosi.

Sporca a Saponara, individuato e sanzionato

L’individuazione del responsabile è stata possibile grazie all’attività di ispezione e accertamento condotta sui rifiuti abbandonati. Gli operanti hanno infatti rinvenuto elementi e tracce riconducibili al produttore, riuscendo così a risalire al presunto autore dell’abbandono. Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato convocato presso gli uffici della Polizia locale, diretta dal comandante Daniele Lo Presti, e denunciato all’autorità giudiziaria competente per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi, a norma degli articoli dal 192 al 255 del Testo Unico Ambiente. L’area interessata è stata sottoposta a sequestro e, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, sarà bonificata a cura e spese del trasgressore.

Rifiuti abbandonati, la sindaca: “Segnalate”

L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di tutela ambientale predisposti dall’amministrazione comunale per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e garantire il rispetto della normativa in materia. Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca Spidalieri, che ha espresso il proprio plauso attraverso un post pubblicato su Facebook: “Un primo sentito grazie va al nostro consigliere Tricomi, che per primo ha immediatamente segnalato la situazione, dimostrando attenzione e amore per il territorio. Voglio comunicarvi che la nostra Polizia Locale si è attivata immediatamente e, grazie a un rapido intervento, ha già individuato il trasgressore. Non permetteremo a nessuno di deturpare il nostro paese. Chi sporca, paga. E pulisce. Il rispetto per l’ambiente è rispetto per la nostra comunità. Ricordiamo che abbandonare rifiuti è reato, Saponara non transige e non fa sconti a nessuno. Continuate a segnalare. Noi ci siamo e interveniamo.”

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