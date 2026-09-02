Abbandona rifiuti in strada, ora dovrà pagare la bonifica dell’area

31enne scoperto e denunciato dalla Polizia locale di Saponara dopo la denuncia del consigliere Tricomi

Un cittadino italiano di 31 anni è stato denunciato quest’oggi dalla Polizia locale di Saponara per abbandono di rifiuti non pericolosi.

Sporca a Saponara, individuato e sanzionato

L’individuazione del responsabile è stata possibile grazie all’attività di ispezione e accertamento condotta sui rifiuti abbandonati. Gli operanti hanno infatti rinvenuto elementi e tracce riconducibili al produttore, riuscendo così a risalire al presunto autore dell’abbandono. Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato convocato presso gli uffici della Polizia locale, diretta dal comandante Daniele Lo Presti, e denunciato all’autorità giudiziaria competente per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi, a norma degli articoli dal 192 al 255 del Testo Unico Ambiente. L’area interessata è stata sottoposta a sequestro e, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, sarà bonificata a cura e spese del trasgressore.

Rifiuti abbandonati, la sindaca: “Segnalate”



L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di tutela ambientale predisposti dall’amministrazione comunale per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e garantire il rispetto della normativa in materia. Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca Spidalieri, che ha espresso il proprio plauso attraverso un post pubblicato su Facebook: “Un primo sentito grazie va al nostro consigliere Tricomi, che per primo ha immediatamente segnalato la situazione, dimostrando attenzione e amore per il territorio. Voglio comunicarvi che la nostra Polizia Locale si è attivata immediatamente e, grazie a un rapido intervento, ha già individuato il trasgressore. Non permetteremo a nessuno di deturpare il nostro paese. Chi sporca, paga. E pulisce. Il rispetto per l’ambiente è rispetto per la nostra comunità. Ricordiamo che abbandonare rifiuti è reato, Saponara non transige e non fa sconti a nessuno. Continuate a segnalare. Noi ci siamo e interveniamo.”