 Ponte sullo Stretto, entro settembre al via istruttoria per delibera Cipess

Ponte sullo Stretto, entro settembre al via istruttoria per delibera Cipess

Redazione

Ponte sullo Stretto, entro settembre al via istruttoria per delibera Cipess

giovedì 03 Settembre 2026 - 16:51

Il cronoprogramma prevede "l'apertura al traffico nel 2034", dopo 7 anni e mezzo di lavori

Entro il mese di settembre il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la società Stretto di Messina “avvieranno l’istruttoria” per la delibera Cipess di approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Così il Mit in una nota riportata dall’Ansa.

Il ministro Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Stretto di Messina, Maurizio Basile, l’amministratore delegato, Pietro Ciucci, e i dipendenti della società, esprimendo “soddisfazione” per il lavoro svolto nel rispetto delle osservazioni della Corte dei conti, con la recente acquisizione del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, spiega il ministero.

Ottenuto il visto di legittimità, la delibera Cipess “diventerà efficace”. Ciò consentirà – “entro la fine dell’anno l’avvio della fase realizzativa” con la progettazione esecutiva e l’inizio del Programma delle opere anticipate, sottolinea il Mit. Il cronoprogramma prevede “l’apertura al traffico nel 2034”, dopo 7,5 anni di lavori. Il cantiere coinvolgerà imprese di tutta Italia. Una volta completato, “il Ponte genererà una nuova mobilità per la Sicilia e la Calabria, aprendo scenari innovativi per la qualità della vita, la mobilità e il tessuto produttivo dello Stretto e non solo”, conclude il ministero.

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