Musolino (Iv): “9 ammonimenti del Questore ad agosto, a Messina emergenza sociale”

Due provvedimenti per violenza domestica e altri sette per atti persecutori. La senatrice ringrazia Questore e forze dell'ordine ma lancia l'allarme

“Nove ammonimenti emessi dal Questore di Messina nel solo mese di agosto – due per violenza domestica e sette per atti persecutori – mostrano in modo inequivocabile un’emergenza sociale profonda e diffusa. Alle forze dell’ordine e al Questore di Messina va il mio ringraziamento per l’impegno e la fermezza a tutela della sicurezza pubblica”. Lo ha dichiarato la senatrice Dafne Musolino, vice capogruppo di Italia Viva – Casa Riformista

“Un numero così alto in un solo mese – continua Musolino – conferma l’esistenza di un disagio cittadino importante, di fronte al quale occorre tenere costantemente accesi i riflettori e alta la sensibilità istituzionale e sociale. Lo Stato c’è e la presenza delle istituzioni è evidente. L’ammonimento del Questore, pur avendo natura amministrativa, rappresenta per chi trova il coraggio di denunciare un primissimo e fondamentale baluardo di difesa”.

“Questo provvedimento – conclude la senatrice – lancia un messaggio chiaro e pone il destinatario davanti a una responsabilità diretta: nella migliore delle ipotesi rappresenta un’occasione di immediato ravvedimento per il soggetto colpito; nella peggiore, qualora l’individuo decida di perseverare nei comportamenti persecutori o violenti, darà corso al procedimento penale. La tutela delle vittime passa dalla prevenzione e dalla rapidità d’intervento, ed è su questa strada che dobbiamo continuare a batterci senza cedere di un passo”.