 Musolino (Iv): "9 ammonimenti del Questore ad agosto, a Messina emergenza sociale"

Musolino (Iv): “9 ammonimenti del Questore ad agosto, a Messina emergenza sociale”

Redazione

Musolino (Iv): “9 ammonimenti del Questore ad agosto, a Messina emergenza sociale”

giovedì 03 Settembre 2026 - 18:09

Due provvedimenti per violenza domestica e altri sette per atti persecutori. La senatrice ringrazia Questore e forze dell'ordine ma lancia l'allarme

“Nove ammonimenti emessi dal Questore di Messina nel solo mese di agosto – due per violenza domestica e sette per atti persecutori – mostrano in modo inequivocabile un’emergenza sociale profonda e diffusa. Alle forze dell’ordine e al Questore di Messina va il mio ringraziamento per l’impegno e la fermezza a tutela della sicurezza pubblica”. Lo ha dichiarato la senatrice Dafne Musolino, vice capogruppo di Italia Viva – Casa Riformista 

“Un numero così alto in un solo mese – continua Musolino – conferma l’esistenza di un disagio cittadino importante, di fronte al quale occorre tenere costantemente accesi i riflettori e alta la sensibilità istituzionale e sociale. Lo Stato c’è e la presenza delle istituzioni è evidente. L’ammonimento del Questore, pur avendo natura amministrativa, rappresenta per chi trova il coraggio di denunciare un primissimo e fondamentale baluardo di difesa”. 

“Questo provvedimento – conclude la senatrice – lancia un messaggio chiaro e pone il destinatario davanti a una responsabilità diretta: nella migliore delle ipotesi rappresenta un’occasione di immediato ravvedimento per il soggetto colpito; nella peggiore, qualora l’individuo decida di perseverare nei comportamenti persecutori o violenti, darà corso al procedimento penale. La tutela delle vittime passa dalla prevenzione e dalla rapidità d’intervento, ed è su questa strada che dobbiamo continuare a batterci senza cedere di un passo”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Un luogo del cuore per Messina: la Real Cittadella nella competizione Fai 2026 
L’eterna emergenza degli incendi in Sicilia e l’incubo delle catrastrofi naturali
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED