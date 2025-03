Abbandonare suppellettili e vecchi mobili per strada è reato

La possibilità di conferire legalmente i rifiuti ingombranti esiste. Non ha senso rischiare sanzioni penali e pecuniarie

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Volevo segnalare questa discarica in via del Santo”.

Purtroppo, ancora troppi messinesi incivili, in conto proprio o affidandosi a svuota cantine, si liberano di vecchi mobili e suppellettili lasciandoli per strada. Ricordiamo ancora una volta che l’abbandono di rifiuti ha ormai assunto profilo penale. Lo hanno ribadito più volte il sindaco, Federico Basile, e la presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato. L’amministrazione comunale e la società di gestione dei rifiuti hanno anche avviato una campagna di sensibilizzazione chiamata #machitelofafare. L’obiettivo è dissuadere i cittadini da comportamenti che li espongono al rischio di sanzioni penali e pecuniarie significative. Anche perché Messina Servizi offre ai messinesi la posssibilità di conferire in modo legale i rifiuti ingombranti. Questo avviene tramite un servizio che prevede il ritiro nei pressi del domicilio previa prenotazione, oppure il ricorso a ditte iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali e convenzionate con la società di gestione dei rifiuti.