Milazzo. Abbandono rifiuti, Midili: "Uno schifo senza fine"

Immortalate dalle foto-trappole diverse persone nell’atto di abbandonare rifiuti per le strade di Milazzo, anche nei pressi del cimitero comunale

MILAZZO – Prosegue il pugno duro dell’amministrazione milazzese nei confronti dell’abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Dopo i tanti interventi dei mesi scorsi, arrivano nuove multe dopo la visione delle ultime riprese del sistema di videosorveglianza del Comune di Milazzo.

Midili: “Uno schifo senza fine”

Non solo abbandono di rifiuti nelle zone di periferia: è lo stesso sindaco di Milazzo, in un suo intervento, a sottolineare come siano stati registrati casi presso la zona di Croce di Mare ma anche presso il cimitero comunale.

Sono forti le parole riservate dal sindaco, dopo la visione delle riprese: «Uno schifo senza fine. Piovono verbali e sempre pochi sono per questi zozzoni».