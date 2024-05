Abbonamenti a 2 euro? Atm mette in guardia: “È falso”

In rete gira un messaggio, l'Azienda Trasporti invita i cittadini a segnalare

Nessuna iniziativa promozionale sull’abbonamento MoveMe è stata recentemente adottata o autorizzata da Atm Spa. E’ quanto precisa in una nota l’Azienda Trasporti di Messina in merito alle comunicazioni che in queste ore stanno circolando nei telefoni dei messinesi e nei social sulla presunta vincita a prezzi stracciati dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale, previo pagamento con carta di credito.

I vertici di Atm spa informano gli utenti che l’azienda è totalmente estranea a questa iniziativa ed invitano i cittadini a segnalare agli organi preposti eventuali anomalie riscontrate.