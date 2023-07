Acqua col gasolio, rimane il divieto d'uso potabile nelle zone gialle - Tempostretto

Per ora ancora autobotti nelle vie del centro interessate e obbligo di sanificare i serbatoi, comunica Amam

MESSINA – Acqua col gasolio: ancora zona gialla, con divieto d’uso potabile dell’acqua e obbligo di sanificare i serbatoi, per alcune vie del centro di Messina. Lo comunica l’Amam, che precisa: “Resta confortante l’esito delle campionature eseguite costantemente nei diversi punti della rete idrica in cui avviene l’erogazione. E, soprattutto, rimane il monitoraggio da parte della società sulla qualità dell’acqua erogata”. In seguito a nuove analisi, da parte del laboratorio mobile, Amam e Comune confidano, “a stretto giro”, di comunicare “alla cittadinanza il ritorno alla potabilità dell’intera area”.



Ma, in questa fase, ancora, “è necessario attenersi alle ordinanze sindacali emanate dal 13 al 21 giugno scorso e, soprattutto, procedere alla bonifica di tutti gli impianti privati contaminati”. Per quanto riguarda le precauzioni da seguire, per la pulizia dei serbatoi privati, invece, l’Azienda sanitaria provinciale ha suggerito il lavaggio con acqua, preferibilmente calda e ad alta pressione.



Fino a quando rimarrà il divieto a usare l’acqua potabile, Amam “garantirà la presenza delle autobotti con

acqua potabile a disposizione di quanti ne avessero necessità e i riferimenti di contatto per segnalare ogni pronto intervento al numero telefonico 090.3687722 o attraverso la pagina facebook“.

Le vie interessate

Le vie interessate: via Luigi Cadorna, via Giovanni Crimi, scalinata santa Barbara, salita Santa Barbara, via Santa Barbara, viale Italia (dal Bar Noviziato alla scalinata Santa Barbara), via Pietro Canisio, piazza Masucci, via Ghibellina lato monte da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro, via Cesare Battisti da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro, via Antonio Martino, via Porta Imperiale, piazza Lo Sardo – piazza del Popolo, largo Seggiola, via Mario Giurba, via Cernaia, via Camiciotti da via Cesare Battisti a via Ghibellina, piazza Annibale Maria di Francia, via Nino Bixio da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Luciano Manara da via A. Martino a via Ghibellina, via Maddalena da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Goito, via F. Durante, via Montebello, via Faranda, via XVII Luglio da via Cesare Battisti a via Ghibellina, via Nicola Fabrizi da via Porta Imperiale a via Ghibellina, via Giuseppe Aricò, via San Paolino, via Mamertini, via Santa Maria del Selciato, via Santa Marta da piazza Trombetta a piazza Lo Surdo, piazza Trombetta, via Orto Gemelli, via Noviziato da piazza Trombetta a viale Italia, via Refugio dei Poveri, via Girolamo Conti, via Merli e Malvizzi, via Antonio Bova, via degli Angeli, via Giuseppe Sergi, via Giacomo Macrì, via Maffei, via Pippo Romeo, via Grillo da Palazzo degli Elefanti a via Pippo Romeo e via Cesareo.

