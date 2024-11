Acqua non potabile a Nizza, oggi in azione un’autobotte nell’area del mercato

Effettuate nuove analisi: valori di arsenico in lieve calo ma sempre oltre soglia

NIZZA – Autobotte in azione oggi a Nizza di Sicilia per fronteggiare l’emergenza dettata dal divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili ed alimentari. Si tratta di quanto disposto dall’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n° 74 del 29 ottobre scorso, firmata dal sindaco Natale Briguglio dopo che nei prelievi di acqua effettuati in paese erano emerse tracce di arsenico oltre la soglia consentita per legge.

Lo stesso primo cittadino ha spiegato che oggi l’acqua sarà erogata mediante autobotte nell’area mercatale dalle ore 08:30 alle ore 17:00.

È previsto un servizio di prenotazione al numero di telefono 339 71 93 360, gestito dai volontari del servizio civile, per aiutare anziani, diversamente abili e chiunque abbia problemi di deambulazione.

“Siamo consapevoli del disagio che questa situazione sta causando – ha spiegato il sindaco Briguglio ai proprio concittadini – e vi assicuriamo che stiamo facendo di tutto per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione”.

Le ultime analisi dell’acqua

Intanto il primo cittadino di Nizza ha reso noti i risultati delle ultime analisi svolte su campioni di acqua prelevati il 30 ottobre in tre diversi punti del paese. I risultati mostrano una lieve diminuzione della contaminazione rispetto ai controlli del 21 ottobre, Nei pozzi di contrada Piana il valore di arsenico è adesso di 11 microgrammi/litro, rispetto ai 12 µg/l dei giorni scorsi; alla scuola materna, dove non erano stati fatti campionamenti, la presenza di arsenico è pari a 8,7 µg/l, mentre in un pozzo privato a monte del paese il valore è di 10 µg/l. Ricordiamo che il limite consentito è di 10 microgrammi/litro.