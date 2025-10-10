 Acqualadrone. Ripartono i lavori di rifioritura e salpamento delle barriere

Redazione

venerdì 10 Ottobre 2025 - 09:30

Aggiudicato un nuovo e importante intervento di protezione costiera

E’ stata completata in cantiere la realizzazione degli 80 blocchi in calcestruzzo, destinati a potenziare le barriere esistenti ad Acqualadrone.

“Condizioni meteomarine permettendo – dice l’assessore Francesco Caminiti – le operazioni di trasporto dei blocchi e il loro collocamento avranno inizio venerdì 10 ottobre, con l’obiettivo di completare in breve tempo l’intervento già avviato prima della stagione estiva. Inoltre, è stato aggiudicato un nuovo e importante intervento di protezione costiera, sempre a salvaguardia dell’abitato di Acqualadroni. Dopo le necessarie verifiche di legge e la firma del contratto, i lavori potranno ufficialmente prendere il via”.

