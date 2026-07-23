 Acquedolci, 12enne pestato dai coetanei

Acquedolci, 12enne pestato dai coetanei

Alessandra Serio

Acquedolci, 12enne pestato dai coetanei

giovedì 23 Luglio 2026 - 11:07

Sull'episodio indagano i carabinieri. Il ragazzino di Palermo è stato operato agli occhi

Indagano i carabinieri sull’episodio avvenuto martedì 22 luglio pomeriggio ad Acquedolci dove un dodicenne di Palermo, in vacanza dai nonni nel centro messinese, è stato brutalmente aggredito e picchiato da coetanei.

Aggressione a ragazzino, come sta il 12enne

Il bambino, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Sant’Agata Militello da dove alle prime ore dell’alba è stato trasferito a Palermo, dove all’ospedale Villa Sofia è stato operato all’occhio sinistro. Adesso le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

Le indagini dei Carabinieri sulla spedizione punitiva

Dai primi accertamenti l’episodio è avvenuto in un campetto da calcio dove si sarebbe consumata una vera e propria spedizione punitiva nei confronti del ragazzino, alla quale hanno preso parte almeno due minorenni, alcuni di qualche anno più grande. Dopo averlo aggredito e picchiato, la “baby gang” è stata messa in fuga da un adulto intervenuto a soccorrere il dodicenne. A scatenare l’aggressione, raccontano le prime testimonianze, sarebbe stato un banale litigio pregresso tra il malcapitato e un altro coetaneo.

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