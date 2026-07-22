Messina. Tragedia sfiorata in centro, auto si ribalta e sfonda dehor

C'è un ferito nell'incidente di via Santa Cecilia. Le immagini e la ricostruzione.

Poteva essere ben più grave il bilancio dell’incidente avvenuto in serata in via Santa Cecilia, dove un’auto si è ribaltata finendo la sua corsa contro il dehor di una pizzeria, sfondato. Un uomo ferito, apparentemente in maniera lieve, in attesa dei soccorsi da almeno 20 minuti. Completamente distrutta la struttura in metallo e vetri del locale. Per fortuna al momento dell’impatto non c’era nessuno seduto tra i tavoli della parte esterna del locale.

Incidente in via Santa Cecilia, cosa è successo

Sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e una pattuglia della Polizia Municipale per la ricostruzione dell’accaduto. Dalle prime informazioni pare che il conducente della Suzuky bianca, che procedeva forse a velocità elevata, per evitare l’impatto con un’auto proveniente dalla via perpendicolare ha sterzato improvvisamente, sbattendo contro un veicolo in sosta e rimbalzando contro il dehor, terminando la carambola su un fianco, con la parte anteriore del veicolo in direzione opposta a quella di marcia consentita in via Santa Cecilia.

Un ferito

Miracolosamente illeso il conducente, mentre è rimasto lievemente ferito un passante, soccorso dai presenti in attesa degli uomini del 118. I Vigili del Fuoco hanno transennato l’area per consentire di rimuovere la pioggia di cristalli provocata dall’impatto del mezzo contro la struttura del locale. Sarà ora la Polizia Municipale a chiarire l’esatta dinamica, verificando il rispetto delle precedenze e le velocità dei due veicoli.

Auto si ribalta, strada chiusa