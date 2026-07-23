Fondazione Taormina Arte Sicilia, Angelina Mango al Teatro Antico con “Nina canta nei teatri d’estate”

Venerdì 24 luglio alle 21.30 la cantautrice protagonista del Festival Internazionale Taormina Arte 2026. Ospite speciale della serata sarà Tedua

Taormina (ME), 23 luglio – Dopo il debutto da tutto esaurito al Teatro Romano di Verona e le prime date del tour estivo, Angelina Mango arriva al Teatro Antico di Taormina. Venerdì 24 luglio alle 21.30, la cantautrice sarà protagonista del Festival Internazionale Taormina Arte 2026 che ha la direzione artistica di Simona Celi, con “Nina canta nei teatri d’estate”, che la porta a esibirsi in alcuni dei più prestigiosi teatri e luoghi all’aperto d’Italia.

Lo spettacolo, organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, nasce dall’esperienza del tour teatrale che ha accompagnato l’album “caramé” e si trasforma in un nuovo racconto pensato per l’estate, mantenendo intatta la dimensione intima e raccolta che caratterizza il percorso artistico di Angelina Mango. Sul palco la cantautrice ripercorre i brani più amati del suo repertorio insieme alle canzoni del suo ultimo lavoro discografico, ripensate in una veste sonora che valorizza la forza del racconto e l’incontro diretto con il pubblico.

Ad accompagnarla sarà una formazione musicale costruita intorno alla dimensione teatrale dello spettacolo, con arrangiamenti che rileggono anche i brani del passato attraverso nuove sonorità e una scenografia ideata dalla stessa artista per evocare un giardino, spazio simbolico di condivisione e vicinanza. A Taormina, inoltre, salirà sul palco Tedua, ospite speciale della serata, con il quale Angelina Mango condividerà uno dei momenti più attesi del concerto.

Il live attraversa tutte le sfumature dell’universo musicale della cantautrice, alternando i brani dell’album “caramé” ai successi che ne hanno segnato il percorso artistico. Uno spettacolo costruito come un viaggio tra memoria, crescita personale e autenticità, in cui ogni canzone contribuisce a raccontare un tassello della sua storia.

“La Sicilia è una terra a cui sono legata, ci ho trascorso tanto tempo quando ero piccola e sento la Sicilia come una delle mie terre”, racconta Angelina Mango, che aggiunge: “Ultimamente ho avuto la fortuna di tornarci anche per lavoro e ci sono tre cose che non mi sono mai mancate: l’accoglienza, il calore e la granita, ed è quello che mi aspetto da queste date. A Taormina non ho mai suonato: ci sono andata una volta in gita a scuola e vivo il ricordo dell’atmosfera magica, non vedo l’ora di tornarci. Era da tanto che volevo rivederla e sono felice di potermi esibire ancora una volta con Tedua, artista e collega per cui nutro grande stima”.