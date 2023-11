Acquedotto Fiumefreddo, lavori in corso. Aggiornamenti e foto - Tempostretto

I tecnici prevedono il rispetto del cronoprogramma

MESSINA – Sono stati avviati gli interventi sull’acquedotto Fiumefreddo, così come da cronoprogramma e i tecnici prevedono il rispetto dei tempi. Anche la macchina organizzativa predisposta da Amam e Comune è attiva dalle prime ore di questa mattina. Il Coc sarà l’unico organismo cui la popolazione dovrà rivolgersi per evidenziare ogni criticità, raggiungibile al numero telefonico 090-22866

A seguito delle segnalazioni ricevute dalle zone di Villaggio Aldisio, via del Santo, via Comunale Bordonaro e rione Case Gescal ‘basso’, sono state posizionate questa mattina 3 autobotti presso:

– Piazzetta Villaggio Aldisio

– Fondo Fucile, pressi bar Astoria

– Bordonaro, fronte Chiesa

Attivi e a disposizione della cittadinanza i rubinetti fissi da cui, in caso di necessità, i cittadini potranno approvvigionarsi. Sono situati nei punti di:

– Via Girolamo Savonarola, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

– Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte;

– Viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari

Ad essi si aggiungono anche i rubinetti situati presso la sede di Mama, in viale Giostra – Ritiro.

“Abbiamo messo in campo tutte le azioni per mitigare il disagio e vi chiediamo un uso parsimonioso dell’acqua in questi giorni” – dice il sindaco Federico Basile -. “L’inizio di questi lavori che sono previsti una volta al mese per 6 mesi consentiranno insieme alle altre azioni messe in campo di incrementare l’erogazione idrica in città. Noi siamo al Coc che risponderà al numero 𝟎𝟗𝟎𝟐𝟐𝟖𝟔𝟔 per tutte le eventuali esigenze”.