Acquisto auto VS noleggio a lungo termine: un confronto dettagliato

Stai pensando se acquistare un’auto nuova oppure optare per una formula a noleggio con contratto a lungo termine? Il dubbio è più comune di quel che credi e per poter trovare la soluzione ad hoc bisogna conoscere entrambe le soluzioni individuandone vantaggi e svantaggi.

In questo approfondimento vogliamo guidarti, aiutandoti a comprendere quali sono i motivi per cui il noleggio a lungo termine può risultare vantaggioso per te e perché dovresti preferirlo.

Cos’è il noleggio a lungo termine

Alternativa sempre più in voga, prima solo in ambito business e oggi anche familiare, è il noleggio a lungo termine. Si tratta di un contratto periodico per l’utilizzo di un veicolo che prevede un pagamento di un canone mensile per un periodo che può andare dai 12 mesi ai 60 mesi circa.

Non c’è una vera e propria proprietà sulla vettura, quindi al termine delle tempistiche stabilite verrà restituita e si potrà procedere con un nuovo contratto. Oltre alla durata tra i fattori che possono influire sui costi ci sono il chilometraggio annuale percorso e gli optional come servizi di manutenzione, assistenza stradale e assicurazione. Ti attira questa possibilità? Scopri di più sul noleggio a lungo termine spaziando tra tanti modelli persino di ultima generazione e full optional.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine?

I vantaggi del noleggio a lungo termine sono numerosi:

Costi mensili contenuti . Se l’acquisto richiede un aspetto economico solido e un investimento importante con tanto di rata iniziale e maxi rata finale, quando si noleggia è tutto dilazionato su rate mensili con un canone fisso che comprende un pacchetto di servizi complessivo.

. Se l’acquisto richiede un aspetto economico solido e un investimento importante con tanto di rata iniziale e maxi rata finale, quando si noleggia è tutto dilazionato su rate mensili con un canone fisso che comprende un pacchetto di servizi complessivo. All inclusive. La formula tutto incluso fa in modo che in un’unica rata mensile si possano avere servizi di manutenzione ordinaria, assistenza stradale, RC e polizza tenendo a bada quelle che potrebbero altrimenti essere spese impreviste;

La formula tutto incluso fa in modo che in un’unica rata mensile si possano avere servizi di manutenzione ordinaria, assistenza stradale, RC e polizza tenendo a bada quelle che potrebbero altrimenti essere spese impreviste; Il veicolo non perde valore . Acquistando una quattroruote dal momento in cui esce dalla concessionaria inevitabilmente inizia a perdere valore. Con il noleggio però non ci si deve preoccupare dei questo aspetto né di dover trovare un acquirente dopo alcuni anni per poter passare ad un veicolo nuovo;

. Acquistando una quattroruote dal momento in cui esce dalla concessionaria inevitabilmente inizia a perdere valore. Con il noleggio però non ci si deve preoccupare dei questo aspetto né di dover trovare un acquirente dopo alcuni anni per poter passare ad un veicolo nuovo; Personalizzazione . Si sceglie tra un catalogo ricco di mezzi affidandosi ad un buon concessionario specializzato in noleggio a lungo termine e si personalizza il contratto in base a durata, chilometri necessari annuali e altre caratteristiche per dar vita ad un pacchetto su misura;

. Si sceglie tra un catalogo ricco di mezzi affidandosi ad un buon concessionario specializzato in noleggio a lungo termine e si personalizza il contratto in base a durata, chilometri necessari annuali e altre caratteristiche per dar vita ad un pacchetto su misura; Giovamenti fiscali per professionisti e aziende. Chi ha la partita iva o lavora per un’impresa sa di poter contare su sgravi fiscali scaricando le spese. I canoni di noleggio rientrano tra le spese deducibili.

Se stai pensando di acquistare un’auto prima di recarti in concessionaria valuta l’opzione del noleggio che rappresenta per molti una soluzione decisamente più competitiva. Spese sotto controllo, nessuna maxi rata finale e un costo mensile fisso sono solo alcuni dei benefit che ti conquisteranno. In più potrai accedere a veicoli elettrici e macchine full optional dei migliori brand, cosa che probabilmente ti negheresti al momento dell’acquisto.

Perché rinunciare al comfort? Individua l’opzione più adatta a te creando un pacchetto ad hoc che risponda ai tuoi bisogni.