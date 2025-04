Acr Messina. Basile: “Procura alla vendita senza valore giuridico”

Il sindaco chiarisce la situazione: "L’atteggiamento di Aad Invest ha superato ogni limite e sfiora l’assurdo. Mancano di serietà e rispetto"

MESSINA – Acr Messina: da Aad Invest è arrivata la procura a vendere, è stato annunciato. Ma ora c’è la precisazione del sindaco di Messina Federico Basile: “Alle ore 15 ricevo sul mio numero telefonico, tramite WhatsApp, un pdf di questa fantomatica procura alla vendita redatta in lingua francese. Ho immediatamente verificato presso lo studio notarile messinese la condizione della procura. Ed effettivamente è arrivata una procura che, però, non essendo firmata digitalmente, e non essendo prodotta in originale, non può essere utilizzata per la cessione delle quote. Questo ulteriore comportamento, che ancora una volta lascia con il fiato sospeso l’intera città, non solo quella calcistica, evidenzia in maniera ancora più chiara la totale mancanza di rispetto e serietà che ha contraddistinto questa vicenda”.

“L’atteggiamento di Aad ha superato ogni limite e sfiora l’assurdo”

Continua il sindaco: “Credo davvero che ormai il tempo sia scaduto. Mi sono assunto la responsabilità di facilitare il dialogo in una trattativa che, lo ricordo, è di natura esclusivamente privata. Tuttavia, l’atteggiamento di Aad ha superato ogni limite e sfiora l’assurdo. Oggi, 11 aprile, a soli cinque giorni da una scadenza cruciale per il futuro di Acr Messina, ci troviamo di fronte a una procura priva di valore giuridico. Non posso che prenderne atto, con la consapevolezza che le preoccupazioni dei giorni scorsi erano purtroppo fondate e oggi trovano ulteriore conferma. Quanto accaduto è inaccettabile. Da sindaco di una città che ha sempre amato il calcio non posso che esprimere rammarico e disappunto”.

Quello del Messina calcio è un pasticcio che si trascina da troppo tempo. Di sicuro, la città, e non solo i tifosi, merita chiarezza. Ed è chiaro che esistono problemi più gravi. Ma questo non significa che un serio progetto sportivo e imprenditoriale non possa aiutare Messina a risollevarsi.

Dal lavoro (che non c’è) ai servizi e all’attenzione a chi soffre sul piano sociale, sono tante le priorità. Ma questa tragicommedia in salsa peloritana accentua gli aspetti depressivi di un territorio che ha bisogno di riscatto sotto ogni punto di vista.

