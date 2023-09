Confermata la scontistica per scuole, impiegati pubblici e impiegati partner Acr Messina

MESSINA – Per andare incontro alle “numerose richieste tifosi”, l’Acr Messina ha riaperto la campagna abbonamenti da oggi fino a sabato 30 settembre 2023. Gli abbonamenti, validi per 17 partite, al prezzo pieno, potranno essere sottoscritti sul sito Postoriservato.it e nei punti vendita dislocati in città e provincia. Inclusa la scontistica per scuole, impiegati pubblici e impiegati partner Acr Messina.