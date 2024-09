Acr Messina, da oggi è possibile ritirare gli abbonamenti

Prevendita aperta per la partita di Latina. I percorsi consigliati raggiungere il "Francioni"

MESSINA – L’Acr Messina informa i sottoscrittori dell’abbonamento per la stagione 2024-2025 che, da oggi martedì 24 settembre, sarà possibile ritirare la propria tessera presso i punti vendita dove è stata sottoscritta. Per chi ha sottoscritto la propria tessera online potrà ritirarla presso Il Botteghino in Viale della Libertà, 391.

Dettagli sulla prevendita di Latina

Si comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita Latina-Acr Messina di mercoledì 25 settembre 2024. I tagliandi possono essere acquistati presso il sito ciaotickets.com al prezzo di € 12 più i diritti di prevendita. La prevendita per il settore ospiti chiuderà martedì 25 settembre alle ore 19:00.

Contestualmente la società ha fornito le seguenti indicazioni sul percorso che gli ospiti dovranno seguire per raggiungere lo stadio Francioni:

Da Frosinone. A1 Uscita Frosinone, direzione Latina SS156 via Bassianese, via Pontina, via del Lido, via padre San Agostino, via Volturno ingresso settori ospiti da via Bassianese seguire la segnaletica che indica settore ospiti.

Da Roma. Strada statale 148 direzione Terracina uscita Latina Centro Via del Lido, via Garigliano, ingresso settore ospiti.