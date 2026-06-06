 Acr Messina-Enna, 5 Daspo ai tifosi della Juve Stabia

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Redazione

Acr Messina-Enna, 5 Daspo ai tifosi della Juve Stabia

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sabato 06 Giugno 2026 - 15:30

Sono entrati allo stadio, lo scorso 8 febbraio, malgrado avessero già il divieto di andare alle partite

Sfociano in cinque Daspo per altrettanti tifosi della Juve Stabia le verifiche della Polizia sulla partita Acr Messina-Enna dello scorso 8 febbraio. Il Questore di Messina Salvatore La Rosa ha firmato il provvedimento che gli impedisce di assistere alle competizioni sportive per 5 anni e l’obbligo di presentarsi, durante tutti gli incontri della Juve Stabia, negli uffici del commissariato di Castellammare di Stabia, dove dovranno rimanere per tutto il primo e secondo tempo delle partite.

Daspo per 5 tifosi, ecco perché

I cinque erano arrivati in città in una comitiva di circa 30 persone della tifoseria della Juve Stabia, amica con quella messinese, per assistere alla partita con la squadra di Enna. Malgrado erano già destinatari di un Daspo, hanno fatto ugualmente ingresso allo stadio.

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