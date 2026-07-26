 Nuovo acquisto del Messina: arriva il difensore Gabriele Bontà

Nuovo acquisto del Messina: arriva il difensore Gabriele Bontà

Redazione

Nuovo acquisto del Messina: arriva il difensore Gabriele Bontà

domenica 26 Luglio 2026 - 13:22

Continua la campagna acquisti dei biancoscudati

MESSINA – Continua la campagna acquisti dei biancoscudati. “L’Acr Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Gabriele Bontà. Classe 2007, Bontà è un giovane centrale difensivo che ha già maturato esperienza in Serie D, mettendosi in evidenza per maturità, fisicità e determinazione”. 

“Un profilo di prospettiva, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita e a mettere le proprie qualità al servizio del gruppo”, viene messo in evidenza dalla società.

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