Messina. Folle corsa tra moto a Camaro, multati

Le gare non autorizzate sono state segnalate lungo altri vialoni cittadini

Messina – Le telecamere del Comune hanno permesso di identificare e sanzionare alcuni dei responsabili delle corse tra motorini a Camaro. Lo spiega il sindaco Federico Basile in un post su Facebook in cui non precisa il numero dei giovani che sono stati multati ma promette “tolleranza zero”.

Gare non autorizzate, il fenomeno

Le corse tra motorini si verificano spesso lungo i vialoni cittadini. Oltre che in prossimità dello svincolo autostradale di Messina Centro, sono segnalati sul viale Gazzi e sul viale Giostra. A sfidarsi sono spesso ragazzini e non è escluso che intorno si muova un giro di scommesse clandestine, esattamente come con i cavalli.