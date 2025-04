Acr Messina, il capitano Petrucci: “Abbiamo qualità e prendiamo forza dal tifo”

A pochi giorni dagli ultimi 90 minuti della stagione regolare: "È quello che abbiamo cercato in questo mesi in mezzo a miliardi di difficoltà, siamo pronti e non vediamo l'ora"

MESSINA – Il Messina si sta preparando alla partita contro la Juventus Next Gen di domenica sera. Il capitano Davide Petrucci sottolinea bene il momento perché la vittoria porterebbe matematicamente i biancoscudati a disputare il playout, lo spareggio salvezza: “È quello che volevamo e che abbiamo cercato in questi mesi in mezzo ad un miliardo di difficoltà, il focus è rimasto solo questo. Ci rimangono 90 minuti e sappiamo che dietro di noi un’intera città vuole la stessa cosa. Siamo soprattutto un gruppo, questa è la nostra forza, quando sei unito vai avanti e passi sopra ogni cosa, non ci sentiamo vittime di queste problematiche. Dimostriamo il nostro valore e prendiamo la forza dal tifo, tutti vogliono che raggiungiamo l’obiettivo”.

In particolare sull’avversario aggiunge: “Sarà una partita bellissima da giocare. Noi abbiamo una rosa di grande qualità, siamo in una zona di classifica che non ci rispecchia. Il percorso di crescita è visibile a tutti e abbiamo le qualità per fare bene. C’è grande compattezza all’interno del gruppo. La Juventus è forte allenata bene e gioca benissimo, noi sappiamo di potercela giocare con chiunque”. Infine sulla presenza del pubblico dichiara: “Mi aspetto una bolgia, è quello che abbiamo voluto dall’inizio e siamo rimasti aggrappati nonostante tutto, ognuno di noi in campo e fuori non vede l’ora di partecipare a questa partita. Non vediamo l’ora”.

Immagine in evidenza di Francesco Saya, dalla pagina Facebook Acr Messina

Articoli correlati