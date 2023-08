Acr Messina, in gruppo il centrocampista Domenico Franco - Tempostretto

L'Acr Messina riprenderà quest'oggi gli allenamenti alle ore 18:00 presso l'Ambiente Stadium di Bisconte. Seduta a porte aperte. In gruppo anche il centrocampista Domenico Franco

MESSINA – Terminato il ritiro pre-campionato, il Messina si ritroverà questo pomeriggio alle ore 18:00, presso l’Ambiente Stadium di Bisconte, per il primo allenamento in città del nuovo corso del tecnico Giacomo Modica e del ds Domenico Roma. Per l’occasione la società, tramite i propri canali social, ha annunciato porte aperte in modo da consentire ai tifosi di abbracciare la squadra e sostenerla da vicino in questo passaggio che la condurrà il 3 settembre all’esordio in campionato a Cerignola contro l’Audace.

Aggregato il centrocampista Domenico Franco

A differenza di quanto ipotizzato in precedenza, non dovrebbe essere il centrocampista Francesco Ardizzone il rinforzo over richiesto per rinforzare la linea mediana. Il calciatore palermitano, vincolato con il Lecco con cui la scorsa stagione ha vinto i play-off di C, non sarebbe in procinto di vestire la maglia biancoscudata. La scelta del ds Domenico Roma sembra essere ricaduta, invece, su Domenico Franco. Originario di Castrovillari, il classe ’92, 182 cm, è un centrale di centrocampo, piede destro, ultima stagione alla Lucchese, nel girone B di serie C, con cui ha disputato i play-off e totalizzato 31 presenze e 1 goal contro il Cesena. Su Franco pesa una pesante squalifica di quattro giornate rimediata nella dopo-gara del turno play-off contro l’Ancona. Già quest’oggi, alla ripresa della preparazione, Franco sarà in gruppo con la squadra. Per Franco si tratta di un ritorno a Messina dove ha militato nella stagione 2014/2015, arrivando a gennaio in prestito dal Chievo.

Il centrocampista Domenico Franco

Giorgio Brogni ai dettagli. Cimino resta una pista percorribile

Quest’oggi, invece, non dovrebbe essere ancora con la squadra Giorgio Brogni. Per l’esterno basso di sinistra, di proprietà dell’Atalanta, però dovrebbe essere ormai questione di dettagli. Il giovane bergamasco, per il quale sembrava si fosse arenata la trattativa, è tornato prepotentemente nel mirino del Messina; lo scorso fine settimana il dialogo tra le parti interessate è ripreso, subendo un’accelerata. Adesso, a meno di sorprese dell’ultimo minuto che dovrebbero essere in ogni caso scongiurate, Brogni è vicinissimo alla firma; per quest’ultima non dovrebbe mancare nulla di altro sostanziale.

Sulla fascia destra, occhi puntati su Baldovino Cimino, esterno basso del Cosenza che ben si sta comportando in questa fase della preparazione con la formazione calabrese.

Articoli correlati