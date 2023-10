Modica: "Col Picerno il Messina può fare risultato. Serve spirito di gruppo" - Tempostretto

La conferenza pre partita di mister Giacomo Modica. Il Messina farà visita al Picerno venerdì sera: "Loro vengono dai playoff e si sono rafforzati"

MESSINA – Il Messina atteso dall’impegno di Picerno domani sera, seguirà poi un nuovo tour de force in cui si aggiungerà molto probabilmente il recupero dell’1 novembre contro il Taranto. Così mister Modica ha commentato sui fitti impegni che aspettano la squadra: “Abbiamo impegni gravosi e importanti nell’imminente, giocheremo almeno 5 partite in due settimane. Questa squadra necessita di ritrovare un ripristino energetico, stiamo dando sempre meno perché giocando ogni tre giorni non abbiamo tempo di scaricare l’adrenalina della gara. Dobbiamo presentarci al meglio possibile. Abbiamo preoccupazioni perché non abbiamo organico ampio, dobbiamo sempre trovare una risorsa che ci consenta di miscelare una squadra che possa stare degnamente in campo. La rotazione è d’obbligo, l’assetto ce l’abbiamo, la condizione anche ma nell’ultimo mese abbiamo lavorato poco. Dovremo fare di necessità virtù”.

Sulla sfida contro il Picerno, contro cui il Messina non ha mai vinto tra i professionisti, ha dichiarato: “Per la legge dei grandi numeri bisognerà sfatare il tabù. Loro sono una squadra importante che gioca un buon calcio e si sono rafforzati. Lo scorso anno venivano dai playoff. Dobbiamo essere bravi noi a metterli in difficoltà. Al di là del risultato, di sicuro cerco una bella prestazione. Voglio la compattezza e lo spirito di gruppo che deve accompagnare la squadra. Sono sicuro che solo attraverso la prestazione noi potremo ottenere il risultato”.

Sul quasi certo turnover o magari cambiare qualcosa nel modulo mister Modica risponde: “Tutto è possibile e fattibile ma il concetto è che dobbiamo seminare, fare il nostro. Poi possiamo spostarci in corso d’opera ma alcune cose non vanno mai messe in discussione. Dopo aver imparato la base puoi cambiare, noi siamo strutturati in una certa maniera e i ragazzi mi hanno dato garanzie sempre. La squadra può cambiare pelle ma solo dopo aver provato”.

I convocati

Portieri: Jacopo De Matteis (2002), Ermanno Fumagalli (1982).

Difensori: Michele Ferrara (1993), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Lorenzo Tropea (2004), Matteo Darini (2002), Giuseppe Salvo (2003).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Simone Buffa (2001), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001).

Assenze per Pacciardi squalificato, Firenze e Lia infortunati, Zammit reduce dalla convocazione in nazionale under21 e resterà a Messina anche il terzo portiere Di Bella.

Sciotto stringe i rapporti con Malta

Il presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto, invitato da Bjorn Vassallo, presidente della Mfa (Malta Football Association), la Federazione calcio maltese, è stato ospite al “Ta’ Qali Stadium”, alla partita di qualificazione europea Malta-Ucraina. L’invito si inserisce nell’ambito delle relazioni istituzionali che la società messinese sta curando con la Federazione calcistica maltese. La delegazione guidata dal presiedente Pietro Sciotto è stata ospite per tre giorni a Malta.

“Sono onorato per questo prestigioso invito – ha detto il presidente Pietro Sciotto -, perché sono convinto che siano importanti le sinergie anche con realtà calcistiche internazionali emergenti. Ringrazio il presidente Bjorn Vassallo per l’invito, oltre all’ente turismo di Malta per l’accoglienza riservata alla nostra delegazione. Ciò che mi ha colpito è stato il calore con il quale siamo stati accolti da Vassallo e da tutti i maltesi che abbiamo incontrato. Sono certo che si tratti solo dell’inizio di una proficua collaborazione che potrà avere dei risvolti positivi per la nostra società”.

