Acr Messina-Nebros, Torrisi: “Il campionato si vince ad Aprile, restiamo la squadra più forte”

Le dichiarazioni dei due allenatori e del centrocampista Kragl. L'allenatore Torrisi ritarda perché incontra parte della tifoseria organizzata dopo il triplice fischio

MESSINA – Le dichiarazioni dallo stadio Scoglio dopo il pareggio tra Acr Messina e Nebros nella seconda giornata di campionato di Eccellenza. Ritarda a venire in sala stampa mister Torrisi che ha incontrato i tifosi che hanno aspettato mister e squadra all’esterno dell’impianto. Un chiarimento simpatico e molto civile, lo definisce il mister, un bellissimo confronto coi tifosi, amareggiati e offesi, “alla fine – racconta il mister – ci siamo dati la mano e abbiamo rafforzato questa alleanza. Una parte della tifoseria organizzata ci ha promesso che non sarà più una prestazione negativa o un risultato a creare malumori, ma i conti si faranno alla fine”.

Sulla partita e il lato tecnico mister Alfio Torrisi commenta: “Io credo che la squadra abbia fatto un buon inizio gara, la prestazione per me è stata positiva. Abbiamo fatto i primi venti minuti, forse i migliori della stagione, dopo la pausa per gli infortuni di Blondett e Sbuttoni loro hanno avuto una pausa che ha destabilizzato noi e c’è stata poca lucidità perché abbiamo giocato un uomo in meno. Abbiamo giocato costantemente nella metà campo avversaria e creato, unico neo della prestazione è che abbiamo sbagliato le scelte dentro l’area. Su un’incertezza nostra abbiamo preso gol senza che loro entrassero nella nostra area, i ragazzi con gli attributi l’hanno ripresa non perdendo la serenità e consapevolezza della nostra forza. Potevamo anche vincerla ma ci prendiamo questo punto e pensiamo a mercoledì. Scontato che con la presenza di presidente, la sua famiglia e il vice volevamo regalare una vittoria. Oggi molti errori tecnici anche sui piazzati, comunque dobbiamo abituarci anche a questo, il campionato si vince ad aprile non alla seconda giornata e non possiamo pensare di vincere tutte le partite con 3 o 4 gol, bisogna avere un po’ di pazienza. Si passerà attraverso queste partite, siamo incazzati ma la squadra ha avuto la voglia di lottare e non posso loro rimproverare nulla”.

Le parole del centrocampista Oliver Kragl: “Non abbiamo fatto un gol più degli altri e purtroppo abbiamo fatto un errore che li ha portati in vantaggio, ce lo siamo fatti praticamente soli. Ci siamo buttati avanti e l’abbiamo pareggiata. Il problema è che un gol lo facciamo ma se lo subiamo non vinciamo uno a zero. Loro hanno giocato in nove dietro la palla, non è facile arrivare al tiro, gli altri ci studiano e si sono organizzati bene. L’ultima scelta qualche volta manca. Abbiamo creato tanto ma ci mancava l’ultimo passaggio quello giusto. Esterno d’attacco mi trovo bene, poi con i cambi che abbiamo avuto mi sono spostato. Oggi abbiamo giocato solo noi, purtroppo alla fine abbiamo pareggiato, volevamo vincere anche oggi e abbiamo provato”.

Queste le parole di Francesco Palmeri, allenatore Nebros: “Credo che per qualsiasi squadra venire qui a prendere un punto sarà un’impresa ed è quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Una prestazione quasi perfetta frutto di una settimana di ottima preparazione, tenevamo a dare seguito al buon risultato contro il Melilli e dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo concesso poco al Messina che ha una grande squadra, il pareggio subito è scaturito da una giocata di categoria superiore. Per sapere quale sarà il nostro campionato dobbiamo aspettare un po’, due partite sono un segnale della forza e dello spirito dei ragazzi ma sono troppo poco per pensare di aver fatto chissà che cosa”.