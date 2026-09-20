 Serie D. La Nuova Igea Virtus cala il tris al Trapani, sconfitto il Milazzo

Serie D. La Nuova Igea Virtus cala il tris al Trapani, sconfitto il Milazzo

Simone Milioti

Serie D. La Nuova Igea Virtus cala il tris al Trapani, sconfitto il Milazzo

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domenica 20 Settembre 2026 - 18:15

I risultati della quarta giornata e la nuova classifica

Nel campionato di Serie D continua a vincere la Reggina che vola a punteggio pieno dopo il tris sul campo della Vigor Lamezia. Successo della Nuova Igea Virtus in quel di Trapani grazie alle reti di Aiello, Ferrara, Harper che rispondono nella ripresa alla rete iniziale di Sasanelli. Sconfitto il Milazzo che fuori casa contro il Sambiase cede di misura per uno a zero con rete di Della Salandra.

Risultati 4ª giornata

Avola – Nissa 4-2
Licata – Ragusa 1-0
Modica – Castrumfavara 1-0
Trapani – Nuova Igea Virtus 1-3
Vibonese – Athletic Palermo 3-0
Vigor Lamezia – Reggina 0-3
PraiaTortora – Siracusa (non ancora terminata)
Milazzo – Sambiase 0-1
Gela – Enna (non ancora terminata)

Classifica girone I

Reggina 12
Nuova Igea Virtus, Sambiase 10
Vibonese, Nissa 7
Avola, Milazzo 6
Licata, PraiaTortora* 5
Modica, Athletic Palermo, CastrumFavara 4
Gela* (-1), Vigor Lamezia, Ragusa, 2
Enna*, Siracusa* (-7) 0
Trapani (-5) -5
*una partita in meno

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