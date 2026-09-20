 Eccellenza. Tra le messinesi Nebros e Acr Messina in vetta, tris Gioiosa, pari Messana Riviera e sconfitta la Jonica

Eccellenza. Tra le messinesi Nebros e Acr Messina in vetta, tris Gioiosa, pari Messana Riviera e sconfitta la Jonica

Simone Milioti

Eccellenza. Tra le messinesi Nebros e Acr Messina in vetta, tris Gioiosa, pari Messana Riviera e sconfitta la Jonica

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domenica 20 Settembre 2026 - 18:45

I risultati della seconda giornata nel girone B di Eccellenza, nessuna squadra a punteggio pieno

Il campionato di Eccellenza si dimostra imprevedibile e già alla seconda giornata non c’è nessuna squadra a punteggio pieno. Tra le messinesi il Messina pareggia nel derby con la Nebros, con gli ospiti in vantaggio al Franco Scoglio con Pontini, Sarao la recupera per i biancoscudati. Per l’altra cittadina la Messana Riviera la punizione di Trovato regala il primo punto in trasferta. La Jonica cede sul campo del Niscemi, partita condizionata da due espulsione tra gli jonici dopo che erano andati avanti con le reti di Pisapia e Franzino. L’Athletic Gioiosa cala il tris in casa all’Augusta, reti di Muschio e doppietta di Gorobsov, e in attesa di della decisione finale sul ricordo contro la Messana Riviera potrebbe andare in testa a punteggio pieno grazie ad una vittoria a tavolino, quando il campo direbbe anche anche lei è a quattro punti.

Risultati 2ª giornata

Athletic Gioiosa – Augusta Fc 3-0
Atletico Viagrande – Leonzio 2-1
Giarre – Mazzarrone 0-0
Melilli – Gymnica Scordia 5-0
Acr Messina – Nebros 1-1
Palazzolo – Acireale 2-2
Vittoria – Messana Riviera 1-1
Niscemi – Jonica 3-2

Classifica girone B Sicilia

Mazzarrone, Messina, Nebros, Acireale 4
Gioiosa*, Jonica, Scordia, Melilli, Atletico Viagrande, Niscemi 3 punti
Giarre 2
Leonzio, Palazzolo, Vittoria, Messana* 1 punto
Augusta 0 punti
*in attesa del ricorso una partita in meno

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